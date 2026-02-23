Deputado Fernando Máximo destina R$ 200 mil para fortalecer a saúde em Chupinguaia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/02/2026 às 14h37

O deputado federal Fernando Máximo (União Brasil) anunciou a liberação de R$ 200 mil para a área da saúde de Chupinguaia. O investimento, fruto de emenda parlamentar, foi entregue durante agenda no município e contou com a presença do prefeito Dr. Wesley Araújo, vereadores, profissionais da saúde e lideranças locais.

Ao oficializar o repasse, o parlamentar destacou a importância da parceria com o Legislativo municipal e com a gestão do prefeito para garantir melhorias no atendimento à população.

“Hoje estamos aqui em Chupinguaia destinando esse recurso de R$ 200 mil para a saúde. Fico muito grato e feliz pelo trabalho grandioso que o prefeito Dr. Wesley Araújo vem realizando. Essa emenda é resultado de uma solicitação dos vereadores e vem para atender quem mais precisa”, afirmou Fernando Máximo.

O vereador Gardell Vinicius agradeceu o apoio e ressaltou a presença constante do deputado no município. Segundo ele, o recurso chega em um momento importante para reforçar os serviços de saúde.

Representando o Legislativo, o vice-presidente da Câmara e demais vereadores também reconheceram a atuação do parlamentar e destacaram que o investimento contribuirá diretamente para melhorar a estrutura e o atendimento oferecido à população.

Profissionais da saúde do município enfatizaram que o repasse fortalece o trabalho desenvolvido nas unidades e garante melhores condições para atendimento dos pacientes.

Fernando Máximo reforçou que o mandato segue à disposição de Chupinguaia e dos demais municípios de Rondônia, com foco no envio de recursos e no apoio a ações que ampliem o acesso da população a serviços de qualidade.