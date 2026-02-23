EUA fazem novo ataque a embarcação no Caribe e matam três suspeitos

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 23/02/2026 às 15h29

O Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos disse ter atacado uma embarcação no Caribe, matando três ocupantes. A ação estaria ligada ao combate ao tráfico de drogas

Este foi o 43º ataque conduzido por forças dos EUA no Pacífico e no Caribe desde setembro de 2025. O número total de mortos chegou a 141. As operações são alvo de críticas de especialistas e da ONU.

Após a captura do ditador Nicolás Maduro, em 3 de janeiro, na Venezuela, os bombardeios perderam intensidade. No fim de janeiro, as ações foram retomadas. Só neste mês, seis ataques foram feitos.

O último havia sido realizado no Pacífico, na sexta-feira (20).