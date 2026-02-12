Ezequiel Neiva entrega uniformes para 26 equipes que disputarão a 4ª Taça Vila Marcão

Publicada em 12/02/2026 às 08h20
Deputado Ezequiel Neiva realiza a entrega dos uniformes às equipes participantes da 4ª Taça Vila Marcão (Foto: Claudney Araújo I Assessoria parlamentar)
O esporte amador de Alta Floresta ganhou um importante reforço com a entrega de uniformes para as 26 equipes que disputarão a 4ª Taça Vila Marcão, uma das competições mais tradicionais da região. Os uniformes foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado Ezequiel Neiva (União Brasil), que participou da abertura do campeonato com os jogos do Torneio Início. O parlamentar destacou o esporte como ferramenta de inclusão social, saúde e fortalecimento da comunidade.
Para o deputado, apoiar campeonatos como a Taça Vila Marcão é reconhecer o esforço de quem gosta de praticar esporte e manter viva essa paixão que une tanta gente em Alta Floresta. Ezequiel Neiva ainda enfatizou o compromisso com a valorização do esporte amador no município.
A realização da competição também conta com o apoio do prefeito Gil Damo, por meio da Secretaria Municipal de Esporte. O prefeito reforçou que a gestão municipal tem sido parceira constante das iniciativas esportivas, oferecendo suporte estrutural e institucional para que eventos como a Taça Vila Marcão continuem crescendo e atraindo cada vez mais atletas e torcedores.
O vereador Álvaro Bueno ressaltou o papel do esporte como instrumento de transformação social. Disse que o esporte vai muito além da competição, promove saúde, inclusão e oportunidades, especialmente para os jovens.
O vereador Jeremias também reforçou a importância do apoio contínuo à classe esportiva. Segundo ele, investir no esporte é investir no futuro do município. “O esporte precisa ser valorizado e incentivado. Apoiar campeonatos, atletas e organizadores é fundamental para manter viva essa prática que ensina disciplina, respeito e trabalho em equipe”, afirmou.
Organizador da Taça Vila Marcão, o ex-vereador Maurílio Fortunato, afirmou que a Taça Vila Marcão chega à quarta edição consolidada como um dos principais eventos esportivos da zona rural do município. “A Taça Vila Marcão é motivo de orgulho para todos nós. Chegar à quarta edição mostra que o campeonato deu certo e é abraçado pela comunidade. Hoje, temos equipes dos quatro cantos do município, o que fortalece o esporte e promove a integração entre as vilas e linhas”, ressaltou.
Representantes das equipes exibem os novos uniformes adquiridos por meio de emenda parlamentar (Foto: Claudney Araújo I Assessoria parlamentar)
Maurílio também agradeceu o apoio recebido e destacou que a entrega dos uniformes representa um incentivo direto aos atletas. “Para quem pratica o esporte amador, receber um uniforme é motivo de alegria e valorização. Isso motiva as equipes e contribui para elevar o nível da competição”, completou.
A 4ª Taça Vila Marcão será disputada no Esporte Clube Zé Coqueiro, localizado no km-24, na Vila Marcão, e os jogos ocorrerão de quinta-feira a domingo, reunindo atletas, familiares e torcedores em um ambiente de confraternização e competitividade saudável.
