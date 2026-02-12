Prefeitura de Ji-Paraná anuncia 30% de conclusão das obras do novo Kartódromo Municipal

Publicada em 12/02/2026 às 08h40
A Prefeitura de Ji-Paraná informou, nesta quarta-feira (11), que as obras do novo Kartódromo Municipal já alcançaram 30% de execução. Mesmo durante o período chuvoso, os trabalhos seguem dentro do cronograma estabelecido, demonstrando o compromisso da gestão municipal com o cumprimento dos prazos e a qualidade da obra.
O empreendimento representa um importante investimento na infraestrutura esportiva e de lazer do município, consolidando-se como um espaço moderno, seguro e acessível para a população. O complexo contará com pista de kart, praça, campo de futebol com arquibancada e vestiários, duas quadras de areia com arquibancada, garagem para karts, duas quadras poliesportivas, pista de skate, parquinho infantil, guarita com portal de entrada, duas áreas destinadas a food trucks, fonte interativa, academia ao ar livre e pista de caminhada em todo o entorno.
De acordo com o prefeito Affonso Cândido (PL), a obra simboliza um novo momento para Ji-Paraná. “Trata-se de uma conquista histórica, planejada para oferecer uma estrutura moderna e inclusiva, ampliando as oportunidades para o esporte, o lazer e a convivência social. Mesmo diante das adversidades climáticas, os trabalhos seguem em ritmo contínuo e dentro do prazo previsto”, afirmou.
A empresa responsável pela execução destacou que um dos principais desafios enfrentados desde o início da obra tem sido a contratação de mão de obra qualificada, em razão do grande volume de construções em andamento na região. Ainda assim, as equipes permanecem mobilizadas para garantir o avanço dos serviços conforme o planejamento.
Com a implantação do novo Kartódromo Municipal, a Prefeitura de Ji-Paraná reafirma seu compromisso com a valorização dos espaços públicos, promovendo desenvolvimento, inclusão social, qualidade de vida e bem-estar à população ji-paranaense.
Fotos: Gabriel Villarroel
