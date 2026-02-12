Após cobrança de Thiago Flores, DNIT confirma início das obras na BR-421 e garante R$ 30 milhões para recuperação
Publicada em 12/02/2026 às 08h20
 O deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO) se reuniu em Brasília, hoje (11), com o diretor-geral do DNIT, Fabrício Galvão, para cobrar providências urgentes sobre a situação da BR-421, em Rondônia. A rodovia tem registrado aumento no número de acidentes, gerando preocupação entre motoristas, produtores rurais e moradores da região. 

Durante a reunião, o parlamentar destacou as condições críticas da via e a necessidade de intervenção imediata para garantir segurança e trafegabilidade. 

Como resultado do encontro, o diretor-geral informou que R$ 30 milhões já estão disponíveis para a execução das obras de recuperação da BR-421. Segundo o DNIT, os trabalhos devem começar logo após o Carnaval. 

Thiago Flores reafirmou que acompanhará de perto a execução das obras. 

“Não é apenas cobrar recurso. É garantir que ele vire obra e que a população veja o resultado na prática. Vou acompanhar cada etapa dessa recuperação”, afirmou o deputado. 

A BR-421 é considerada estratégica para o escoamento da produção e para a mobilidade da população do Vale do Jamari e região. 

