Prefeitura convoca candidatos aprovados para os cargos de motorista de veículo pesado, vigilante, zelador e cozinheiro

Publicada em 12/02/2026 às 08h46
Prefeitura de Jaru convoca candidatos aprovados para os cargos de motorista de veículo pesado, vigilante, zelador e cozinheiro; prazo para posse é de três dias úteis
A Prefeitura de Jaru realizou nesta quarta-feira (11) a convocação de mais 21 candidatos aprovados em processo seletivo para os cargos de zelador, cozinheiro, vigilante e motorista de veículo pesado.
O prazo para apresentação de documentos e posse da vaga é de três dias úteis, contando a partir da data de publicação do edital.
Os editais foram veiculados na edição nº 1.031 do Diário Oficial e podem ser acessados por meio dos links abaixo:
CONFIRA O EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O CARGO DE MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO
https://transparencia.jaru.ro.
CONFIRA O EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA OS CARGOS DE ZELADOR, COZINHEIRO E VIGILANTE
https://transparencia.jaru.ro.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!