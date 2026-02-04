Deputado Laerte Gomes destina mais de R$ 1 milhão em recursos para Seringueiras

Publicada em 04/02/2026 às 08h20
O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) segue fortalecendo o desenvolvimento do município de Seringueiras com a destinação de mais de R$ 1 milhão em recursos já empenhados, atendendo a indicações apresentadas pelo vereador Xandão do Caminhão e pela vereadora Solange.
Os investimentos contemplam áreas estratégicas como o setor produtivo e a educação, beneficiando diretamente produtores rurais, famílias do campo e estudantes da rede municipal de ensino.
Atendendo à indicação da vereadora Solange, o parlamentar empenhou recurso no valor de R$ 248 mil para a aquisição de um trator agrícola, equipamento que irá reforçar o trabalho da agricultura familiar e dar mais condições aos produtores rurais do município.
Já por meio de solicitação individual do vereador Xandão do Caminhão, Laerte Gomes também destinou R$ 248 mil para a compra de outro trator agrícola, ampliando o apoio ao setor produtivo local.
Além dos pedidos individuais, o deputado atendeu indicações conjuntas dos dois vereadores para investimentos em outras áreas importantes. Para a educação, foram empenhados R$ 322.924 destinados à aquisição de playgrounds para as escolas municipais EMEIEF Pinóquio, EMEIEF Venceslau Brás, EMEIEF Princesa Isabel e EMEIEF José do Patrocínio, garantindo mais lazer, inclusão e qualidade no ambiente escolar para os alunos.
Também por indicação conjunta dos vereadores Xandão do Caminhão e Solange, Laerte Gomes empenhou recurso no valor de R$ 184 mil para a Associação dos Produtores Rurais Vale do Guaporé de Seringueiras (Asprovags) investir na aquisição de um secador de café, equipamento essencial para agregar valor à produção, melhorar a qualidade do produto e fortalecer a economia local, especialmente entre os pequenos produtores.
Com os recursos destinados, o deputado reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de Seringueiras, investindo de forma equilibrada em áreas fundamentais como a produção rural e a educação, sempre em diálogo com os representantes do município e atento às reais necessidades da população.
Foto: secom ALE/RO
Comentários
Seja o primeiro a comentar!