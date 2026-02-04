Deputado Delegado Camargo cobra agilidade na redução da fila de exames de coluna em Ariquemes

Publicada em 04/02/2026 às 08h40
O deputado estadual Delegado Camargo apresentou indicação ao Governo de Rondônia solicitando a disponibilização de informações detalhadas sobre a fila de espera para a realização do exame de radiografia de coluna lombo-sacra no município de Ariquemes. O pedido foi encaminhado ao chefe do Poder Executivo, com cópia à Casa Civil (DITEL) e à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).
A iniciativa visa esclarecer o quantitativo de pacientes aguardando atendimento, o tempo médio de espera, a existência de contratos com clínicas ou laboratórios conveniados, além dos critérios de priorização adotados pela rede pública estadual. O parlamentar também questiona se há previsão de ampliação da oferta do exame, por meio de mutirões, contratação suplementar ou aquisição de novos equipamentos.
Na justificativa da indicação, Delegado Camargo alerta para o aumento da demanda reprimida por exames especializados, cenário que, segundo o documento, compromete o diagnóstico precoce, agrava quadros clínicos e expõe pacientes a riscos desnecessários. A ausência de dados atualizados sobre a fila de espera também dificulta o planejamento de políticas públicas e o controle social das ações na área da saúde.
“O atraso na realização de exames essenciais pode significar o agravamento de doenças e sofrimento desnecessário para a população. Precisamos de dados claros e atualizados para cobrar soluções efetivas e garantir que o direito à saúde seja respeitado”, afirmou o deputado.
A indicação destaca ainda que a saúde é um direito social fundamental, garantido pela Constituição Federal e pela Constituição do Estado de Rondônia, cabendo ao poder público assegurar acesso universal e igualitário aos serviços de diagnóstico e tratamento.
Atuação parlamentar
Na condição de presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, o deputado Delegado Camargo vem intensificando a atuação fiscalizatória sobre as ações do Executivo, especialmente na área da saúde pública.
A cobrança por transparência nas filas de exames reforça o compromisso do parlamentar com a defesa da dignidade dos pacientes, o controle dos atos administrativos e a busca por soluções concretas para reduzir a espera e melhorar o atendimento à população de Rondônia.
