IRREGULARIDADES

Ministério Público de Rondônia recomenda ao DER maior controle no uso de maquinário estadual em municípios

A atuação ocorre no âmbito de Procedimento Administrativo conduzido pela 7ª Promotoria de Justiça de Porto Velho, após denúncia de possíveis irregularidades e desvio de finalidade na utilização de equipamentos públicos.