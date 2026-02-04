Publicada em 04/02/2026 às 09h34
A SEMADER iniciou o ano a todo vapor, trabalhando lado a lado com quem move a nossa economia: o produtor rural. Do preparo do solo à confecção de silagem, o apoio técnico e operacional da Prefeitura de Espigão D’Oeste faz a diferença no dia a dia do campo.
A cada ano, cresce a produção de silagem e o plantio de milho e soja em nosso município. Esse avanço é fruto de planejamento, investimentos e presença constante junto ao produtor, fortalecendo a produção e gerando mais renda para as famílias rurais.
A Prefeitura de Espigão D’Oeste acredita na agricultura como base do desenvolvimento econômico e social. Por isso, apoia, incentiva e investe em ações que garantem produtividade hoje e um futuro sustentável para a nossa economia.
Cuidar de quem produz é cuidar do futuro de Espigão D’Oeste.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!