SEGURANÇA: Energisa orienta sobre ligações provisórias de energia durante blocos de Carnaval

Com a chegada do período de blocos carnavalescos, a Energisa chama a atenção para as ligações provisórias realizadas por profissionais que irão atuar durante o Carnaval. A distribuidora reforça que a regularização do fornecimento é fundamental para garantir a segurança de quem trabalha e de quem participa da festa, além de evitar sobrecarga na rede, choques elétricos e riscos de incêndio.
Como solicitar a ligação provisória
Para solicitar o serviço, o empreendedor deve entrar em contato com a Energisa por meio do WhatsApp Gisa (69) 99358-9673, Call Center 0800 647 0120 ou presencialmente em uma agência. No pedido, é necessário informar o período de utilização da energia, apresentar a documentação exigida e a relação dos equipamentos que serão utilizados, com suas respectivas potências em W (watts) ou kW (quilowatts).
Com base nesses dados, a concessionária calcula o consumo estimado e emite o boleto para pagamento. Após a confirmação do pagamento, a ligação provisória é autorizada. Ao final do período de uso, é realizado o encontro de contas entre o consumo efetivamente registrado no medidor e o valor previamente pago. Caso haja diferença, poderá ocorrer cobrança complementar ou devolução de valores.
Documentação e autorizações
A documentação varia conforme o tipo de solicitante. Para pessoa física, são exigidos RG (ou documento oficial com foto) e CPF. Para pessoa jurídica (PJ), é necessário apresentar CNPJ, documentos do representante legal e o documento de constituição da empresa. Já no caso do poder público, a solicitação deve ser feita por meio de ofício em papel timbrado, assinado por autoridade competente.
Em todos os pedidos, é obrigatória a apresentação da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou da TRT (Termo de Responsabilidade Técnica), documentos que comprovam que um profissional habilitado é o responsável técnico pela instalação elétrica.
Quando o evento ocorrer em espaço público, também será exigida a autorização da prefeitura ou do órgão responsável.
De acordo com Jucilene Dias, coordenadora de segurança da Energisa Rondônia, a solicitação correta do serviço é essencial para evitar acidentes e garantir que o evento aconteça de forma segura.
“A ligação provisória feita de forma regular garante mais segurança para o empreendedor, para os foliões e para a rede elétrica. Isso evita riscos de choque, incêndios e interrupções no fornecimento, além de assegurar que tudo ocorra dentro das normas”, destaca.
A Energisa alerta ainda que os procedimentos podem sofrer ajustes conforme normas internas da concessionária ou as características do evento. Por isso, a recomendação é que a solicitação seja feita com antecedência, evitando contratempos durante a festa.
Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Energisa pelos seguintes canais:
Whatsapp Gisa: (69) 99358-9673
Call Center (24h): 0800 647 0120
