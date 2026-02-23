Deputado Alex Redano tem pedido atendido e DER realiza recuperação da RO-459 em Alto Paraíso

Por Mateus Andrade

Publicada em 23/02/2026 às 08h20

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) informou que foi atendida solicitação apresentada ao governo de Rondônia para a recuperação da rodovia RO-459, que liga o município de Alto Paraíso à BR-364.

Equipes do DER realizam serviços de manutenção e recuperação na RO-459 (Foto: Ronei Casarin)

Alex Redano destacou a importância do atendimento da solicitação e reforçou que continuará trabalhando para garantir melhorias nas estradas estaduais, contribuindo com o desenvolvimento regional e oferecendo mais segurança à população que depende dessas vias.

O pedido foi encaminhado ao Poder Executivo, com cópia ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), em razão das condições de trafegabilidade da via, que vinham sendo relatadas por moradores e produtores rurais da região. De acordo com o parlamentar, equipes do DER já iniciaram os serviços de manutenção na rodovia, com ações voltadas à melhoria do tráfego e à segurança dos usuários.

A RO-459 é considerada rota estratégica para o deslocamento de moradores, estudantes e produtores rurais, além de ser fundamental para o escoamento da produção e para a ligação de Alto Paraíso à BR-364 e a outros municípios da região.

O prefeito de Alto Paraíso, João Pavan, destacou a importância da parceria institucional para viabilizar as melhorias na rodovia. Segundo ele, mais uma vez o deputado Alex Redano demonstra atenção com o município, trabalhando para garantir melhorias importantes para a população, especialmente nas estradas que são fundamentais para o desenvolvimento da região.

Alex Redano afirmou que continuará acompanhando as demandas relacionadas à infraestrutura viária do estado.