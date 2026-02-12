Deputado Alex Redano indica parceria entre Estado e Prefeitura para manutenção emergencial da Linha C-75

Publicada em 12/02/2026 às 08h10
Deputado estadual Alex Redano (Republicanos) (Foto: Mateus Andrade | Jornalista)
O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao Poder Executivo Estadual, com encaminhamento ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes, solicitando a celebração de regime de colaboração mútua entre o DER e a Prefeitura de Alto Paraíso para a manutenção emergencial da Linha C-75.
Embora a estrada seja de responsabilidade municipal, o parlamentar destaca que sua importância econômica e o intenso fluxo de veículos pesados ultrapassam a capacidade operacional e financeira exclusiva da prefeitura.
A Linha C-75 é o principal corredor de acesso ao Garimpo Bom Futuro, um dos polos de mineração mais relevantes de Rondônia. O tráfego constante de caminhões e o transporte de minérios provocam desgaste acelerado da pista, exigindo intervenções mais robustas e duradouras. Para Redano, o apoio direto do DER é fundamental para garantir a trafegabilidade e preservar a atividade econômica da região.
Além da mineração, a estrada atende produtores da pecuária e da agricultura familiar. O escoamento da produção depende das condições da via, e a precariedade atual tem gerado aumento nos custos de frete, prejuízos aos produtores e impactos negativos na economia local.
A indicação também ressalta pontos críticos da estrada, com buracos e perda de encascalhamento, o que compromete a segurança de trabalhadores e moradores. Com a parceria, o DER poderá disponibilizar estrutura técnica e maquinário adequado para executar serviços mais profundos, superando ações paliativas que não suportam o tráfego pesado.
No campo social, a situação da Linha C-75 afeta diretamente o transporte escolar da zona rural. Alunos enfrentam atrasos e interrupções nas rotas, prejudicando o acesso à educação. A cooperação entre Estado e Município é apontada como medida necessária para restabelecer a normalidade e garantir segurança aos estudantes.
A área da saúde também é impactada. O deslocamento de ambulâncias e pacientes até centros de referência no Vale do Jamari sofre atrasos em razão das más condições da estrada, colocando vidas em risco em situações de urgência.
Outro ponto destacado pelo deputado é a proximidade do período de chuvas intensas, o chamado inverno amazônico. Sem intervenção imediata, há risco de isolamento de comunidades e colapso logístico na região. A atuação conjunta permitirá ações preventivas e corretivas com maior agilidade.
Para Alex Redano, a iniciativa reforça o compromisso com o desenvolvimento regional e com a segurança da população. Segundo o parlamentar, a união de esforços entre Estado e Município fortalece o pacto federativo e garante que recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente, assegurando o direito de ir e vir dos rondonienses que dependem da Linha C-75.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!