Deputada Gislaine Lebrinha assegura R$ 500 mil para recuperação das estradas Castanheiras

Por Julia Cardoso

Publicada em 25/02/2026 às 13h40

O município de Castanheiras já conta com R$ 500 mil para a recuperação das estradas vicinais. O recurso é proveniente de emenda parlamentar da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil), atendendo a pedido dos vereadores Fredimar e Cláudio. O valor já está disponível na conta da Prefeitura.



O anúncio foi realizado no município com a presença da deputada, do prefeito Cícero Godoi e dos vereadores. O recurso será aplicado na melhoria das vias rurais.



Com o valor em conta, a Prefeitura pode iniciar os procedimentos para execução dos serviços. A recuperação das estradas vicinais é essencial para garantir o acesso às propriedades, o transporte escolar e o deslocamento de moradores. A melhoria das vias também contribui para o escoamento da produção agrícola. A medida deve beneficiar produtores e trabalhadores da zona rural.



A deputada destacou a importância da liberação do recurso. “Nosso mandato trabalha para atender as demandas apresentadas pelos municípios. Esse investimento vai melhorar as condições de trafegabilidade e dar mais segurança para quem vive e produz na zona rural”, afirmou.