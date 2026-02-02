Acidente na BR-364 deixa quatro mortos após incêndio em veículo

Publicada em 02/02/2026 às 09h00
O atendimento a um grave acidente registrado na BR-364, em Candeias do Jamari, mobilizou equipes de resgate e autoridades neste domingo (1º) e resultou na morte de quatro pessoas. A ocorrência foi registrada no quilômetro 659 da rodovia e envolveu a colisão entre um carro de passeio e um caminhão.
Após o impacto, o veículo menor foi tomado pelo fogo às margens da estrada. As vítimas que estavam no automóvel morreram no local, e a identidade delas não havia sido divulgada até a última atualização da ocorrência.
Durante o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros e da polícia, o tráfego na rodovia ficou comprometido, com interdições parciais para o controle das chamas e os procedimentos de segurança. A área foi isolada para permitir o atendimento e a remoção dos veículos envolvidos.
As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram esclarecidas. A apuração ficará a cargo dos órgãos competentes, que deverão analisar as condições da via, dos veículos e outros fatores que possam ter contribuído para a colisão.
