Zé Felipe recua de tratamento com ozônio e reação viraliza nas redes

Um vídeo compartilhado por Zé Felipe transformou um compromisso de saúde em assunto do dia nas redes. O cantor contou que desistiu de realizar uma sessão de ozonioterapia depois de receber do médico a explicação sobre como o tratamento seria feito — o que o deixou visivelmente desconfortável.
Nas imagens publicadas, Zé Felipe reage com surpresa ao entender que a aplicação envolveria a introdução de uma mistura de oxigênio e ozônio por meio de um cateter. A partir daí, a decisão foi imediata: ele pediu para ir ao banheiro e aproveitou a pausa para deixar o local, encerrando o atendimento antes mesmo do início.
O episódio rapidamente ganhou tom de humor entre os seguidores. Muitos associaram a reação do cantor ao jeito espontâneo que costuma mostrar na internet. “Zé é a cópia do pai”, escreveu um internauta, em referência a Leonardo. Outros defenderam a importância do cuidado médico: “Isso é saúde, não é bobeira”.
Também não faltaram piadas. “O Zé Felipe devia ser humorista e não cantor”, comentou um seguidor. “Esse ex-marido da Virginia é uma resenha sem fim”, brincou outro, citando o relacionamento anterior do artista com Virginia Fonseca.
Com frequência, Zé Felipe compartilha situações do cotidiano sem filtro, o que costuma render alto engajamento — seja por identificação, seja pelas reações bem-humoradas do público.
