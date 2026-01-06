Vídeo enigmático de Priscilla reacende rumores de participação no BBB 26

Publicada em 06/01/2026 às 10h52
A cantora Priscilla, de 29 anos, movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (5) ao publicar um vídeo enigmático que levantou especulações sobre uma possível participação no Big Brother Brasil 26.
Na gravação, Priscilla aparece arrumando uma mala quando recebe um envelope contendo uma frase tradicionalmente associada ao Big Fone, elemento marcante do reality. O conteúdo rapidamente repercutiu entre fãs e seguidores, que passaram a discutir se a publicação seria um indício real de entrada no programa ou apenas uma ação promocional.
Nos comentários, o público se dividiu. Parte dos internautas demonstrou empolgação com a possibilidade de ver a artista no confinamento. Outros, no entanto, apostam que o vídeo faz parte de uma estratégia de marketing para divulgar um novo projeto musical. “Eu não acredito que você vai fazer eu ficar assistindo o BBB o dia todo por causa de você!”, escreveu um seguidor. Já outro alertou: “Não inventa!!! Queremos álbum!!”.
Também houve quem pedisse cautela quanto às interpretações. “Que não seja ‘BBB’, que seja só o hype”, comentou um usuário, refletindo a desconfiança de parte do público diante do histórico de ações promocionais envolvendo artistas e realities.
Até o momento, Priscilla não confirmou se o vídeo tem relação direta com o BBB 26 nem anunciou oficialmente novos lançamentos musicais, mantendo o mistério que impulsionou o debate nas redes.
