União Cacoalense e São-Carlense empatam em jogo com 4 gols na Copinha

Publicada em 05/01/2026 às 08h20
O primeiro tempo da partida foi bastante movimentado no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, o Luizão em São Carlos, a União Cacoalense estreou justamente contra os donos da casa, Grêmio São Carlense que nos primeiros minutos tomou contas das iniciativas, para um bom público, mas sem oferecer trabalho a defesa do representante de Rondônia.
Após a parada técnica o União Cacoalense equilibrou as ações e deixou o jogo bem disputado, até que aos 40 minutos do primeiro tempo o União Cacoalense sai em rápido contra ataque Marquinhos ganha na velocidade do zagueiro que puxa o meia dentro da área, o árbitro marca pênalti, o jogador Ji-Paraná vai pra cobrança, ele bate com força sem chance para o goleirão Micael do Grêmio São Carlense.
Mas a vantagem do União Cacoalense durou apenas oito minutos, o time da casa armou boa trama no ataque, Bruninho cruzou na área o goleiro João Pedro afastou para o meio da área, a bola caiu justamente no pé do centroavante Igor que não vacilou e chutou forte pra empatar a partida, resultado do primeiro tempo.
Na volta pra segunda etapa em menos de um minuto o União voltou a frente do placar, numa bela jogada de troca de passes da defesa para o ataque, até a bola cruzada na área Marquinhos apareceu como centroavante e marcou o segundo do União Cacoalense num belo gol.
No decorrer da partida o União Cacoalense sentiu o cansaço, baixou as linhas a passou a defender pra tentar sair com a vitória, até que o gol de empate saiu aos 25 minutos, o time do Grêmio São Carlense, num chute de longe, mas forte do meia Math Soares, que deixou tudo igual novamente.
Na próxima rodada, na quarta feira o Uniâo Cacoalense volta a campo pra enfrentar o Santos às 18h30 no horário de Rondônia, a partida será transmitida pelo no canal do Youtube da Copinha e pela Cazé Tv.A equipe do Santos venceu na estreia por 3 a 0 o Real Brasília também em São Carlos.
