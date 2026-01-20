“Uma senhora e sua raba”: Rafael Vitti faz elogio inusitado a Tata Werneck após foto no Caribe

Publicada em 20/01/2026 às 14h58
Um post de Tata Werneck em clima de férias acabou virando assunto entre fãs e internautas nas redes sociais. A apresentadora, de 42 anos, publicou no Instagram uma foto de biquíni em uma praia do Caribe e, como de costume, apostou em uma legenda bem-humorada: “Uma senhora e sua raba - tinta sobre óleo e protetor solar”.
O que ninguém esperava era que a publicação renderia um comentário ainda mais ousado do marido, o ator Rafael Vitti, de 30 anos. Ao ver o clique, ele escreveu: “Você quis dizer uma senhora raba, né”, arrancando risadas e provocando uma avalanche de reações na postagem.
A brincadeira viralizou rapidamente e a própria Tata decidiu entrar no clima, respondendo com mais humor. “Que que tu tá se metendo na minha raba?”, devolveu a artista, conhecida pelo tom irreverente e pelas tiradas espontâneas no programa Lady Night, exibido no Multishow e também na TV aberta.
Nos comentários, seguidores também elogiaram a apresentadora. “Maravilhosa”, escreveu uma usuária. “Perfeita. Não julgo o Rafa”, brincou outra internauta. “Linda”, comentou uma terceira, ampliando a repercussão da postagem.
Com mais de 56 milhões de seguidores, Tata costuma compartilhar momentos de viagens e bastidores do dia a dia, e frequentemente transforma publicações simples em fenômenos de engajamento por conta do humor que marca sua presença online.
