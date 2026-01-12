Trio é preso armado durante preparação para roubo de ouro

Publicada em 12/01/2026 às 09h15
A ação policial impediu a execução de um roubo de ouro que estava em fase de preparação na capital de Rondônia. Três homens foram presos na madrugada desta segunda-feira (12) no bairro Aponiã, zona urbana de Porto Velho, após serem flagrados com armamento pesado e equipamentos comumente utilizados em crimes patrimoniais.
No interior de um Fiat Uno, localizado no final da Rua Pedro Albeniz, os policiais encontraram uma pistola calibre .40, uma escopeta calibre 12, um colete balístico, uma touca balaclava e dois rádios transmissores. O veículo estava parado em um trecho pouco iluminado da via, o que chamou a atenção da equipe durante o patrulhamento.
Os detidos foram identificados como Bruce H. P. M., de 32 anos, Elua Alex H. S., de 36, e Ebert S. A., de 21. Durante a abordagem, foi relatado aos policiais que o grupo aguardava a chegada de um quarto envolvido para, em seguida, praticar um roubo de ouro. Apesar da informação, não foram repassados detalhes sobre o local exato onde o crime seria cometido.
Após o flagrante, os três suspeitos foram conduzidos ao Departamento de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis.
