“Tô com câncer, mas tô bem”: neta de Carlos Alberto de Nóbrega revela diagnóstico

Publicada em 09/01/2026 às 11h31
A influenciadora Bruna Furlan de Nóbrega, de 24 anos, neta do humorista Carlos Alberto de Nóbrega, anunciou nas redes sociais que foi diagnosticada com câncer de mama. O relato foi compartilhado na última quarta-feira (7) e detalha que a jovem enfrenta um carcinoma mamário invasivo com metástase.
Segundo Bruna, o diagnóstico foi confirmado no fim de dezembro de 2025. Em publicação no feed do Instagram, ela explicou que o câncer é do tipo não especial, hormonal e HER2 negativo. “No final de dezembro de 2025, eu fui oficialmente diagnosticada com câncer de mama. Não foi fácil e não está sendo fácil, mas eu nunca fui capaz de esconder algo de vocês”, escreveu.
A influenciadora afirmou que decidiu tornar a situação pública como forma de conscientizar e ajudar outras pessoas. “Todas as vezes que eu compartilhei alguma dor aqui, tive o retorno de que isso serviu de ajuda para outra pessoa. Então lá vamos nós!”, declarou.
Bruna também antecipou que enfrentará um tratamento longo, que inclui diferentes etapas médicas. “Vai ser uma longa jornada de exames, quimioterapia, cirurgia e radioterapias. Mas também vai ser uma jornada de amor, felicidade e aprendizados”, afirmou. Em tom otimista, completou: “Prometo ser fiel a quem eu sou — viciada em viver”.
No vídeo divulgado, ela detalhou o quadro clínico. “Eu tenho um carcinoma mamário invasivo, do tipo não especial, que basicamente é o tipo de câncer de mama mais comum. O meu é hormonal, é HER2 negativo e eu tô, infelizmente, com metástase”, explicou.
A influenciadora disse ainda que pretende dividir com os seguidores todas as fases do tratamento. “Quero dividir os altos, os baixos e continuar compartilhando a minha vida normal. Vou mostrar tudo da forma mais honesta e crua que o meu emocional permitir. Tô com câncer, mas tô bem. Sou a mesma Bruna de sempre e vou vencer isso”, concluiu.
Bruna Furlan de Nóbrega é filha de Vini Nóbrega, um dos seis filhos de Carlos Alberto, com Bel Nóbrega, produtora executiva, palestrante e criadora de conteúdo.
