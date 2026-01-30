Ticiane Pinheiro comemora 18 anos da cadela Mel com festa temática e homenagens

Publicada em 30/01/2026 às 14h45
A apresentadora Ticiane Pinheiro transformou a data em um momento de celebração familiar ao comemorar o aniversário de 18 anos de Mel, a cachorra de estimação da família. A comemoração aconteceu de forma intimista e foi compartilhada nas redes sociais nesta quinta-feira (29), com a participação da filha Rafa Justus.
A festa teve como inspiração a personagem Skye, do desenho Patrulha Canina, e contou com bolo personalizado, decoração temática, balões e outros detalhes preparados especialmente para a cadelinha da raça shih tzu.
Em clima de carinho, Ticiane se declarou para a pet, que acompanha a família há quase duas décadas. “Há 18 anos trazendo amor, alegria e companheirismo sem pedir nada em troca, um amor puro e verdadeiro. Aniversário da minha Melzinha. Desejo que ela tenha muita saúde para viver muito mais. Parabéns, Melzinha! Amo você”, escreveu a apresentadora.
Rafa Justus também participou da homenagem e relembrou a longa convivência com Mel ao publicar uma foto antiga. “Ela chegou em 2008, mas essa foto é de 2013. Mel desde sempre comigo”, escreveu a jovem de 16 anos, filha de Ticiane com o empresário Roberto Justus.
Além de Rafa, Ticiane também é mãe de Manoela, de 6 anos, fruto de seu casamento atual com o jornalista César Tralli, âncora do Jornal Nacional, da TV Globo.
