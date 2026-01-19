“Sou muito sua fã”, escreve Larissa Manoela após encontro com Ana Castela

Publicada em 19/01/2026 às 16h01
A atriz Larissa Manoela, de 25 anos, usou as redes sociais para compartilhar registros do encontro com Ana Castela, de 22, após a apresentação da cantora no Rio de Janeiro, realizada neste sábado (17).
Fã declarada da artista conhecida como Boiadeira, Larissa acompanhou o show ao lado do marido, André Luiz Frambach, e publicou imagens ao lado da cantora nos bastidores. Na legenda, a atriz celebrou o momento e destacou a expectativa criada para assistir à apresentação na capital fluminense. “Finalmente nosso encontro saiu. Só a Ana sabe o quanto eu insisti por esse show no Rio. E posso afirmar com toda certeza que foi um dos melhores shows que eu já assisti”, escreveu.
No texto, Larissa também ressaltou a energia da performance e comentou a trajetória da cantora no cenário musical. “É lindo ver uma artista brasileira tão jovem se realizando no palco. Ela contagia, se diverte, canta, dança e não deixa de ser quem é. Sua essência, autenticidade, talento e humildade são admiráveis”, afirmou.
A atriz ainda reforçou a admiração pela sertaneja. “Sou muito sua fã e fiquei feliz demais com nosso encontro. Que venham muitos outros. Que show!”, completou.
Nos comentários da publicação, Ana Castela respondeu à homenagem. “Eu amei ter vocês lá!. Serão sempre bem-vindos!”, escreveu a cantora.
