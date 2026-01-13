Rocha fora da disputa pelo Senado não é novidade, MP contesta decisão da Procuradoria de Justiça, PT busca seu espaço político em Rondônia

Publicada em 13/01/2026 às 14h00
Governador – As entrevistas mais recentes do governador Marcos Rocha, presidente regional do UB dizendo que cumprirá o seu segundo mandato até o final não é surpresa a ninguém. Desde a sua divergência com o vice, Sérgio Gonçalves, quando teve que permanecer mais dias que a Constituição permite no exterior, exercendo o cargo sem que seja necessário a posse do vice, o relacionamento entre Rocha e Sérgio ficou estremecido. Rocha teve que recorrer aos deputados, que ampliaram o prazo de permanência fora do País e Sérgio não assumiu. Na ocasião, Rocha ficou “preso” no Iraque com outras autoridades brasileiras devido a guerra Iran-Iraque e os deputados aprovaram Emenda Constitucional ampliando o prazo de permanência fora do País.
Vice – Sérgio não gostou, criticou Rocha e, mesmo com ambos afirmando publicamente em várias oportunidades, que não havia divergências entre ambos, o relacionamento do governador e do vice ficou estremecido. Na época a coluna cobrou do governador o retorno de Sérgio ao comando da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), cargo que o ele ocupava antes da divergência com o governador. Sérgio não retornou e agora Rocha vem a público afirmar, que não é pré-candidato a uma das duas vagas ao Senado e que permanecerá no cargo até o final do ano. A posição de Rocha também inviabiliza as candidaturas de sua esposa, Luana, secretária de Estado de Ação Social, que se preparava para concorrer à Câmara Federal, e do irmão do governador, Sandro, que comanda o Detran-RO que pretendia concorrer a uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa (Ale).
Exoneração – Procedimento diferenciado, inusitado, porém correto, de os promotores do Grupo de Controle ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MP) do Maranhão, que pediram exoneração coletiva, após o procurador-geral de Justiça do Estado, Danilo José de Castro Ferreira, defender a soltura de políticos investigados por desvio de recursos públicos em Turilândia, no interior do Estado. O pedido envolve dez promotores dos núcleos de São Luís, Imperatriz e Timon e os promotores afirmam que a posição da cúpula do MP-MA contraria a análise técnica construída ao longo da investigação sobre desvio de R$ 56 milhões. Argumentaram os promotores, que as prisões preventivas decretadas pelo Judiciário, tinham provas robustas e garantias da continuidade das investigações da operação Tântalo II, que resultou nas prisões do prefeito de Turilândia, José Paulo Dantas Silva Neto, da primeira-dama Eva Maria Oliveira Cutrin Dantas, da vice-prefeita Tanya Karla Cardoso Mendes, vereadores, um pregoeiro e empresários. É o fim da rosca...
PT – O Partido dos Trabalhadores (PT) se prepara para buscar maior espaço político a partir das Eleições Gerais de outubro próximo com um projeto de renovação e valorização das lideranças. A cúpula do partido, está empenhada em fortalecer a federação composta com o PC do B e Partido Verde (PV), tendo na linha de frente a ex-senadora Fátima Cleide e o líder político, Edson Silveira, ambos com ampla folha de bons serviços prestados a Rondônia. O partido já teve lideranças significativas, além das já citadas, como os saudosos Odair Cordeiro, José Neumar, ex-deputado federal Eduardo Valverde, Ernande Segismundo, além de o ex-prefeito de Porto Velho, em dois mandatos seguidos, Roberto Sobrinho. Estamos em ano eleitoral e seria muito importante para o processo político regional, que o PT venha com força total para as eleições deste ano.
Carnaval – O maior bloco carnavalesco do Norte do País, a Banda do Vai Quem Quer (BVQQ), fundada pelo saudoso e inesquecível Manoel (Manelão) Mendonça, comemora este ano 46 anos de história e inicia a programação na quarta-feira (14), às 8h, com coquetel na sua sede em área central de Porto Velho, apresentação dos bonecos gigantes e início das vendas do abadá em lote promocional. No sábado (17) o adesivaço, também na sede. A apresentação do Abadá e do tema oficial da BVQQ, segundo a presidente do bloco, Siça Andrade, com o tema oficial que homenageia “As Jades”, será no dia 31. “A BVQQ já está pronta para entrar em campo com um calendário oficial de tirar o fôlego e muita festa para viver do começo ao fim. O grande desfile acontecerá no dia 14 de fevereiro, mas até lá tem ação, alegria, encontros e muita tradição para a gente celebrar junto. Marque na agenda e venha viver a melhor época do ano com a gente”, disse a presidente Siça.
Respigo
O presidente regional do Avante, ex-deputado estadual Jair Montes, e o deputado estadual Marcelo Cruz, do PRTB estão trabalhando forte visando as eleições de outubro próximo. Ambos garantem que cada um dos partidos elegerá no mínimo três deputados estaduais e até dois federais +++ Hoje o PRTB tem somente Marcelo Cruz no Ale-RO e o Avante nenhum representante. Ambos os partidos não têm representatividade no Congresso Nacional (Senado e Câmara) +++ O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) está atendendo em horário especial desde segunda-feira (7). O trabalho diferenciado se prolongará até o dia 20 com atendimento externo das 8h às 13h das segundas-feiras às sextas-feiras +++ O trabalho diferenciado é norma em todo o País e objetiva otimizar recursos administrativos de economia com a redução no consumo de energia elétrica. Todos os serviços eleitorais estão à disposição da população +++ Muitos comentários sobre a possibilidade de o ex-senador Acir Gurgacz, presidente regional do PDT concorrer à sucessão estadual. Mas o futuro político de Acir, que estará elegível a partir do dia 27 de fevereiro é uma das vagas ao Senado.
Comentários
