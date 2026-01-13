Projeto Casa da Comunidade com apoio da deputada Sílvia Cristina inicia turma de manicure e pedicure em Ariquemes

Publicada em 13/01/2026 às 13h50
O projeto Casa da Comunidade iniciou nesta segunda-feira (12), em Ariquemes, o curso de manicure e pedicure gratuitos. Custeado com recursos destinados pela deputada federal Sílvia Cristina, o Casa da Comunidade é idealizado e executado pelo Ifro de Ji-Paraná, oferecendo cursos e oficinas que permitem às pessoas garantirem uma renda extra para suas famílias.
“É um trabalho maravilhoso e que permite a busca pela geração de renda. É para isso que serve o nosso trabalho. E não é um certificado qualquer, mas um documento do Ifro, reconhecido pelo MEC.
Tudo é feito com muito zelo e todo o material para o curso é assegurado gratuitamente, através de nosso mandato. Fazer completo, bem feito e que ampare a todos e podem ter certeza de que outros cursos virão”, disse Silvia Cristina.
Em Ariquemes, o curso será realizado na sede do Projeto Elas, no bairro Colonial, atendendo mulheres e permitindo o acesso a uma qualificação que assegura renda.
