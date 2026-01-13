UNIR entra na última semana de inscrições do​ Processo Seletivo Especial 2026 para vagas ociosas

Publicada em 13/01/2026 às 15h15
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) está na última semana de inscrições do Processo Seletivo Especial (PS Especial) 2026, destinado ao preenchimento de vagas ociosas nos cursos de graduação presenciais. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até esta quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo sistema psespecial.unir.br.
O edital oferta 3.542 vagas distribuídas entre cursos dos oito campi da UNIR, com ingresso já no primeiro semestre de 2026. O processo é voltado a estudantes de outras instituições de ensino superior, acadêmicos da própria UNIR que desejam mudar de curso e portadores de diploma que pretendem cursar uma nova graduação.
O que são vagas ociosas? As vagas ociosas correspondem a oportunidades que não foram preenchidas ou que surgiram em decorrência de desistências, transferências, jubilação, falecimento ou desligamento de estudantes.
O PS Especial contempla três modalidades de ingresso: transferência externa, para estudantes de outras instituições; mudança de curso (interna), para acadêmicos da UNIR; e ingresso de portadores de diploma, para graduados por instituições reconhecidas pelo MEC.
Áreas afins – No PS Especial UNIR 2026, só é possível mudar de curso, pedir transferência ou ingressar como portador de diploma se o curso de origem for considerado “área afim” ao curso desejado, conforme o Anexo I do edital. Por exemplo, para concorrer a uma vaga em Direito, o candidato precisa vir de cursos como Ciências Políticas, Filosofia, Sociologia, Antropologia, Direito, Administração, Economia ou Ciências Contábeis. Outros cursos, como Arqueologia, Filosofia, Letras-Libras e Química, aceitam candidatos de qualquer área/graduação.
Como é feita a seleção? A seleção será realizada com base no Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) ou Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), que é calculado a partir do histórico escolar. Em caso de empate, serão considerados critérios de renda, idade e, se necessário, sorteio.
Resultado e início das aulas - A homologação das inscrições está prevista para 19 de janeiro de 2026, e o resultado final será divulgado em 29 de janeiro, no portal de editais da UNIR. As matrículas da primeira chamada ocorrerão entre 31 de janeiro e 6 de fevereiro de 2026, de forma on-line. O início das aulas para os veteranos está previsto para 23 de fevereiro de 2026, conforme o calendário acadêmico da instituição.
Fique por dentro - Todas as informações oficiais estarão disponíveis nos canais oficiais da UNIR, no Portal www.unir.br e também no Instagram @unir.rondonia. Dúvidas podem ser esclarecidas com o Serviço de Orientação ao Usuário, o SOU UNIR, pelo WhatsApp: (69) 2182-2016.
Para mais informações, o edital e seus anexos estão publicados em: https://editais.unir.br/
