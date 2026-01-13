Baile municipal abre programação oficial do carnaval de Porto Velho

Publicada em 13/01/2026 às 14h51
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural (Funcultural), divulgou a programação oficial do Carnaval 2026. As atividades começam no dia 31 de janeiro, com o Baile Municipal no Mercado Cultural, e seguem durante todo o mês de fevereiro com os desfiles dos blocos de rua.
No dia 1º de fevereiro, ocorre o Curumim Folia, voltado ao público infantil. O primeiro bloco a desfilar será o Areal Folia, no dia 6 de fevereiro, na região Norte/Centro. A programação segue até 28 de fevereiro, com o último desfile encerrando oficialmente o calendário carnavalesco.
Ao todo, quase 20 blocos compõem a programação distribuída pelos circuitos Centro, Pinheiro Machado, Sul e Leste. Um dos destaques é o tradicional desfile da Banda do Vai Quem Quer, no dia 14 de fevereiro, com concentração na avenida Carlos Gomes, próximo à Praça das Três Caixas d’Água.
A Prefeitura informa que a programação foi definida após reuniões com representantes dos blocos, órgãos de segurança e demais parceiros, visando organização, circulação urbana adequada e cumprimento das normas. A iniciativa reforça o apoio à cultura local e contribui para o movimento econômico durante o período.
CONFIRA O CRONOGRAMA
* BAILE MUNICIPAL
31/01/2026 — Mercado Cultural — 18h
* CURUMIM FOLIA
01/02/2026 — Mercado Cultural — 18h
BLOCOS
* Areal Folia: 06/02 — Zona Norte/Centro — 22h
* Pirarucu do Madeira: 07/02 — Zona Norte/Centro — 16h
* Até que a Noite Vire Dia: 07/02 — Zona Norte/Centro — 20h
* Furacão da Zona Sul: 08/02 — Zona Sul/Jatuarana — 20h
* Rio Kaiary: 12/02 — Zona Norte/Centro — 20h
* Porto Fla Urubuzada: 12/02 — Zona Norte/Centro — 22h
* Us Dy Phora: 13/02 — Zona Norte/Centro — 22h
* Banda do Vai Quem Quer: 14/02 — Centro/Caiari — 16h
* Furacão Kids: 15/02 — Zona Sul/Jatuarana — 15h
* Murupi: 15/02 — Zona Norte/Centro — 22h
* Jatuarana Sul: 16/02 — Zona Sul/Jatuarana — 20h
* Porto Maria: 17/02 — Zona Norte/Centro — 20h
* Kachorras: 17/02 — Zona Leste — 17h às 23h
* Canal Remix Folia: 20/02 — Zona Norte/Centro — 22h
* Axé Folia Mix: 21/02 — Zona Norte/Centro — 22h
* Leste Folia: 22/02 — Zona Leste — 15h
* Vai e Volta: 28/02 — Zona Norte/Centro — 22h
* Tô de Folga: 28/02 — Zona Norte/Centro — 22h
Comentários
Seja o primeiro a comentar!