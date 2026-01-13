Prefeitura investe no fortalecimento da agricultura familiar por meio do Programa Propriedade Produtiva
Por Decom/PMA
Publicada em 13/01/2026 às 14h30
Nos acompanhe pelo Google News

A Prefeitura de Ariquemes segue investindo no fortalecimento da agricultura familiar por meio do Programa Propriedade Produtiva, uma iniciativa que apoia produtores rurais com orientação técnica, incentivo à produção e valorização do trabalho no campo.

O programa tem como objetivo aumentar a produtividade, gerar renda, promover o desenvolvimento sustentável e garantir mais qualidade de vida às famílias rurais do nosso município.

Como funciona?

• Disponibilização de Maquinário: A prefeitura cede equipamentos como retroescavadeiras, caminhões caçamba e moto niveladoras para uso nas propriedades.

• Atendimento em Linhas e Assentamentos: Ações são direcionadas a comunidades como a Linha C-60 e os Assentamentos Maria José Rique e Capitão Sílvio, entre outros.

• Foco na Produtividade: O programa auxilia em atividades como abertura e manutenção de estradas vicinais, preparo do solo e outras demandas que aumentam a produção. 

Para saber mais ou participar?

Entre em contato com a Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio (SEMAIC), que gerencia o programa, através dos telefones (69) 3516-2056 ou pelo e-mail [email protected], no endereço Av. Tancredo Neves, 2166, Setor Institucional. 

Geral ARIQUEMES
Imprimir imprimir