Prefeitura investe no fortalecimento da agricultura familiar por meio do Programa Propriedade Produtiva

Publicada em 13/01/2026 às 14h30
A Prefeitura de Ariquemes segue investindo no fortalecimento da agricultura familiar por meio do Programa Propriedade Produtiva, uma iniciativa que apoia produtores rurais com orientação técnica, incentivo à produção e valorização do trabalho no campo.
O programa tem como objetivo aumentar a produtividade, gerar renda, promover o desenvolvimento sustentável e garantir mais qualidade de vida às famílias rurais do nosso município.
Como funciona?
• Disponibilização de Maquinário: A prefeitura cede equipamentos como retroescavadeiras, caminhões caçamba e moto niveladoras para uso nas propriedades.
• Atendimento em Linhas e Assentamentos: Ações são direcionadas a comunidades como a Linha C-60 e os Assentamentos Maria José Rique e Capitão Sílvio, entre outros.
• Foco na Produtividade: O programa auxilia em atividades como abertura e manutenção de estradas vicinais, preparo do solo e outras demandas que aumentam a produção.
Para saber mais ou participar?
Entre em contato com a Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio (SEMAIC), que gerencia o programa, através dos telefones (69) 3516-2056 ou pelo e-mail [email protected], no endereço Av. Tancredo Neves, 2166, Setor Institucional.
