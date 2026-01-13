Curso gratuito fortalece autonomia econômica de ribeirinhos e povos indígenas em Ji-Paraná

Publicada em 13/01/2026 às 14h39
A qualificação profissional como caminho para o desenvolvimento sustentável e a inclusão produtiva ganha força em Rondônia. Entre os dias 9 e 25 de fevereiro, o município de Ji-Paraná recebe a Formação de Aquaviário, Pescador Profissional Nível 1 (CFAQ-POP1 / MOP1), curso gratuito voltado exclusivamente para ribeirinhos e povos indígenas, com foco na segurança da navegação, geração de renda e valorização dos conhecimentos tradicionais.
A formação é realizada pela Marinha do Brasil, em parceria com o Sebrae em Rondônia, Prefeitura de Ji-Paraná, a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, o Hotel Transcontinental, o Sicoob Centro e a Colônia dos Pescadores. A iniciativa reforça a atuação integrada entre instituições públicas, privadas e comunitárias para ampliar oportunidades de trabalho e fortalecer a economia local.
Mais do que capacitação técnica, o curso representa um passo importante para a autonomia econômica de comunidades que dependem diretamente dos rios para viver e trabalhar. A navegação segura e regulamentada amplia o acesso a atividades produtivas formais, reduz riscos e fortalece cadeias econômicas ligadas à pesca, ao transporte fluvial e aos serviços locais.
O Sebrae em Rondônia atua como parceiro estratégico na promoção da inclusão produtiva, apoiando ações que respeitam as especificidades culturais e territoriais da Amazônia. Ao incentivar a qualificação profissional de ribeirinhos e povos indígenas, a instituição contribui para a geração de renda sustentável, a permanência das comunidades em seus territórios e o fortalecimento dos pequenos negócios locais.
A iniciativa também evidencia a importância de políticas públicas e parcerias que reconhecem os saberes tradicionais como ativos econômicos e sociais. Ao unir conhecimento técnico, segurança, identidade cultural e oportunidades de mercado, o curso fortalece não apenas profissionais, mas comunidades inteiras.
As inscrições para a formação são realizadas na Colônia dos Pescadores de Ji-Paraná, na Rua Tenente Brasil, bairro Urupá, CEP 76900-011. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 3421-429, com o senhor Manoel, ou pelo WhatsApp (69) 99203-6347.
