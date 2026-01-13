Confúcio celebra prêmios de O Agente Secreto e Wagner Moura no Globo de Ouro: “O cinema brasileiro que se desponta no cenário mundial”

Publicada em 13/01/2026 às 14h29
O senador Confúcio Moura (MDB), representante de Rondônia no Senado Federal e único aliado declarado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na bancada federal do estado, manifestou publicamente entusiasmo com o desempenho do cinema brasileiro no Globo de Ouro 2026, após o filme O Agente Secreto conquistar duas das principais categorias da premiação internacional realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, Confúcio comentou a vitória do longa-metragem dirigido por Kleber Mendonça Filho, que venceu como Melhor Filme em Língua Não Inglesa e também garantiu a Wagner Moura o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama. Logo no início da gravação, o senador afirmou: “Bem, gente, eu tô muito feliz com a vitória de mais um filme brasileiro no Globo de Ouro, O Agente Secreto”.
Ao contextualizar o resultado, Confúcio destacou que, embora o filme não tenha levado o principal prêmio da noite, o reconhecimento internacional foi expressivo. “De qualquer forma, ele não foi o primeiríssimo, o top do top, mas o melhor ator brasileiro, Wagner Moura, né?”, disse, antes de completar: “E também o melhor filme em língua não inglesa”.
Durante a fala, o senador relacionou o resultado à projeção cultural do país no exterior. “É fantástico isso, o Brasil despontando na cultura do mundo, não é? Isso nos representa muito, nós ficamos assim, glorificados”, declarou. Em seguida, acrescentou: “Estou muito satisfeito”.
Confúcio também parabenizou nominalmente os envolvidos na produção. “Parabéns ao Wagner Borba, a todo o elenco do filme, a gente se agradece”, afirmou, mencionando ainda que já assistiu ao longa. “Já assisti e vou assistir de novo. Vou assistir de novo e recomendo a todo o povo brasileiro a prestigiar a arte brasileira, o cinema brasileiro que se desponta no cenário mundial”.
Além do vídeo, o senador publicou um texto celebrando o resultado da premiação. Na postagem, destacou a conquista de O Agente Secreto como Melhor Filme em Língua Não Inglesa, classificando o momento como motivo de orgulho nacional. Confúcio citou o diretor Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura e todo o elenco, afirmando que o filme reforça a capacidade do cinema brasileiro de dialogar com o mundo.
A manifestação ocorreu após uma noite considerada histórica para o Brasil no Globo de Ouro. O Agente Secreto superou produções de países como Noruega, Espanha, Coreia do Sul, Tunísia e França na categoria de Filme em Língua Não Inglesa. Já Wagner Moura tornou-se o primeiro brasileiro a vencer o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama, ao superar concorrentes como Joel Edgerton, Oscar Isaac, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan e Jeremy Allen White.
O filme teve trajetória internacional iniciada no Festival de Cannes, onde concorreu à Palma de Ouro, e a vitória no Globo de Ouro reforçou a presença brasileira entre os destaques da atual temporada de premiações do cinema mundial.
