Prefeitura da posse a novos gestores para o ano letivo de 2026

Publicada em 13/01/2026 às 14h24
Educação que se constrói com pessoas, propósito e responsabilidade. Na manhã desta terça-feira, 13 de janeiro, Espigão D’Oeste viveu mais um capítulo importante da sua história educacional, foram empossados os diretores e vice-diretores das escolas públicas municipais, profissionais que conquistaram essa missão por mérito, após aprovação no teste seletivo realizado no final de 2025.
Os novos gestores assumem a partir do ano letivo de 2026 a condução das escolas, levando para cada unidade não apenas conhecimento técnico, mas sensibilidade, compromisso com as pessoas e visão de gestão, pilares que têm feito a educação do município se destacar em todo o estado.
A cerimônia, simples e carregada de significado, foi conduzida pela secretária municipal de Educação, Cíntia Waiandt, com a presença do prefeito Weliton Campos e vereadores, reforçando que educar é uma responsabilidade coletiva e uma prioridade de gestão.
Investir em educação é investir em gente, em futuro e em oportunidades reais. E Espigão D’Oeste segue avançando, com trabalho sério, escolhas técnicas e, acima de tudo, com cuidado pelas pessoas.
