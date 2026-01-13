Donald Trump incentiva protestos no Irã e diz que “ajuda está a caminho”

Publicada em 13/01/2026 às 15h30
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incentivou nesta terça-feira a população do Irã a manter os protestos contra o regime, afirmando que a “ajuda está a caminho”.
A mensagem foi publicada na rede social Truth Social, onde Trump encorajou os manifestantes a seguir mobilizados até a derrubada das autoridades iranianas. “Patriotas iranianos, continuem em protesto, retomem o controle das instituições”, escreveu. O presidente norte-americano também afirmou ter cancelado todas as reuniões com representantes do governo iraniano até que “cessem os assassinatos sem sentido de manifestantes” e encerrou a publicação com o slogan “MIGA” (Make Iran Great Again).
Desde o início das manifestações no país, Trump vem fazendo reiteradas ameaças de uma possível intervenção militar dos Estados Unidos. A repressão aos protestos que ocorrem no Irã já deixaram cerca de 2.000 pessoas mortas, confirmou nesta terça-feira (13) um membro do governo iraniano à agência de notícias Reuters.
O governo iraniano, por sua vez, reagiu com ameaças de retaliação, incluindo ataques a instalações militares e embarcações norte-americanas. O Catar abriga a maior base militar dos Estados Unidos na região. Em junho do ano passado, durante o conflito entre Irã e Israel, Teerã lançou mísseis contra a base como resposta a um ataque americano a instalações nucleares iranianas.
Apesar da escalada de tensões, autoridades catarianas afirmaram que ainda há espaço para uma saída negociada. “Estamos em uma fase em que acreditamos que uma solução diplomática pode ser encontrada”, disse Al-Ansari, porta-voz do governo do Catar. Segundo ele, conversas estão em andamento com países da região e parceiros internacionais.
Também nesta terça-feira, Trump anunciou novas tarifas contra parceiros comerciais do Irã. A Casa Branca informou que a possibilidade de ataques aéreos continua sobre a mesa, embora a diplomacia siga sendo tratada como a principal alternativa.
A violência contra manifestantes no Irã foi condenada por diversos países e organismos internacionais, entre eles Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha, França, o Conselho Europeu e a Organização das Nações Unidas.
