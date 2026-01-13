CRISE ECONOMICA

Argentina de Milei encerra 2025 com inflação de 31,5%, em ano de eleição legislativa e apoio de Trump

Índice oficial de preços do país ficou em 2,8% em dezembro. Resultado acumulado em 12 meses desacelerou bastante em relação a 2024, quando os preços subiram, em média, 117,8%.