Sem aumento da taxa do lixo, Porto Velho vira a página e entra em 2026 com obras, investimentos e responsabilidade fiscal

A coleta e o descarte adequado do lixo urbano em Porto Velho seguem garantidos pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), sem qualquer aumento previsto para o ano de 2026. A taxa mantém a mesma lógica adotada desde sua criação: correção anual exclusivamente pela inflação, assegurando a continuidade, a eficiência e a qualidade do serviço em todo o perímetro urbano, rural e distrital do município.
A decisão reforça um posicionamento político claro da atual gestão: equilíbrio fiscal, previsibilidade para o contribuinte e responsabilidade com os recursos públicos. Em um cenário nacional marcado por aumentos de tarifas e pressões sobre o orçamento das famílias, Porto Velho segue na contramão, mantendo serviços essenciais sem onerar a população.
A TRSD cumpre papel estratégico na sustentação de um sistema que envolve coleta regular, destinação adequada e manutenção da limpeza pública. Trata-se de uma política que garante cidade limpa, saúde pública preservada e respeito ao meio ambiente, sem improvisos e sem repasses adicionais ao cidadão.
Esse compromisso se soma a um ciclo de transformações vivido pela capital ao longo de 2025. Foi o ano do resgate da autoestima da cidade, da retomada de obras estruturantes e da reativação da memória afetiva da população. Porto Velho voltou a ver grandes projetos saírem do papel: a Locomotiva como símbolo histórico e turístico, grandes eventos populares, ações de limpeza urbana em escala inédita, avanços no asfaltamento, drenagem, requalificação de espaços públicos, investimentos na saúde com hospital, além de premiações e reconhecimentos que recolocaram o município no mapa nacional da boa gestão.
Ao entrar em 2026, Porto Velho passa a operar com o orçamento integral da nova gestão, o que amplia a capacidade de planejamento e execução. O novo ciclo traz compromissos ainda maiores e projetos estruturantes que dialogam diretamente com desenvolvimento urbano, mobilidade, saúde, infraestrutura e qualidade de vida.
Entre as prioridades previstas para este ano estão a ampliação de obras de asfalto e drenagem, novos equipamentos públicos, investimentos contínuos em limpeza urbana, modernização de serviços e a consolidação de políticas públicas que já demonstraram resultado. Tudo isso sustentado por uma diretriz central: fazer mais, gastar melhor e respeitar o dinheiro do contribuinte.
A manutenção da TRSD sem aumento simboliza essa estratégia. Não é apenas uma decisão administrativa, mas uma mensagem política direta à população: Porto Velho avança, cresce, investe e se transforma sem transferir o custo da gestão para quem já paga impostos. É a cidade entrando em 2026 com responsabilidade, planejamento e um projeto claro de futuro.
