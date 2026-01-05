Raios X da Copa São Paulo; Mercado da bola; Tabelinha Rondoniense

Publicada em 05/01/2026 às 11h02
Copa SP - A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 seguiu no sábado (3) com mais jogos da 1ª rodada. O Botafogo foi o grande destaque ao vencer o Santa Cruz por 3 a 1, de virada e com um jogador a menos, assumindo a liderança do Grupo 11. Já o Capivariano empatou em 2 a 2 com o Vitória e divide a vice-liderança do Grupo 28. No Grupo 31, o São Bento foi superado pelo Retrô por 3 a 2. Goiás e Chapecoense também venceram na rodada.
Domingo
No domingo (4) destaque para as vitórias de Fortaleza e Ferroviária. A Ferrinha venceu o Quixadá por 1 a 0, na Fonte Luminosa, pelo Grupo 15. Já o Fortaleza bateu o Centro Olímpico pelo mesmo placar na partida de abertura. Nacional-SP, Operário-PR e outras equipes também começaram a Copinha com vitória.
O Red Bull Bragantino atropelou o Figueirense por 6 a 1, a maior goleada da competição até agora, e assumiu a liderança do grupo. Já o Internacional tropeçou na estreia ao empatar sem gols com a Portuguesa Santista.
O Santos estreou com autoridade na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. No domingo (4), em São Carlos, o Peixe venceu o Real Brasília por 3 a 0 e assumiu a liderança do Grupo 16. O destaque foi Mateus Xavier, de 18 anos, autor de dois gols logo no início da partida. Pedro Assis fechou o placar no fim. O triunfo foi reforçado pelo empate entre São-Carlense e União Cacoalense.
Hoje
A Copinha 2026 segue intensa nesta segunda-feira (5), com o fechamento da 1ª rodada. O Palmeiras estreia às 18h30 contra o Monte Roraima-RR, na Arena Barueri, pelo Grupo 27. Já o Fluminense entra em campo às 20h30 diante do Água Santa.
Palmeiras - O Palmeiras oficializou a contratação do volante Marlon Freitas, de 30 anos, capitão do Botafogo nos títulos da Libertadores e do Brasileirão 2024. O jogador assinou contrato até dezembro de 2028 e chega para suprir a saída de Aníbal Moreno, vendido ao River Plate. Marlon se reapresenta ainda hoje para exames médicos e físicos e inicia os treinos nesta semana, já sob o comando de Abel Ferreira, peça-chave na negociação. Experiente e líder, o volante destacou a confiança no projeto e a ambição por títulos com a camisa alviverde.
Tabelinha Rondoniense
FFER sobe na classificação do ranking de federações da CBF. União Cacoalense empata na estreia da Copinha.
FFER - A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) deu mais um passo importante no cenário nacional. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o ranking das federações para 2026, e a entidade rondoniense aparece na 24ª colocação entre as 27 existentes. Após já figurar entre as últimas do país, a FFER vem mostrando evolução ano, após ano. O topo do ranking segue com as federações de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, reforçando o crescimento gradual do futebol em Rondônia.
Copinha - Grêmio São-Carlense e União Cacoalense-RO empataram por 2 a 2 no domingo (4), no estádio Luisão, em São Carlos, pela abertura do Grupo 16 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em estreia histórica, o time de Rondônia mostrou personalidade e saiu duas vezes na frente, com gols de Ji-Paraná, de pênalti, e Marquinhos. O São-Carlense reagiu em ambas as oportunidades com Igor Rodrigues e Math Soares, garantindo a igualdade em um jogo movimentado. O grupo ainda conta com Santos e Real Brasília.
Nota ao leitor:
Em 2026, a coluna Chutando de Bico ganha mais espaço! Além das publicações regulares, o conteúdo passa a ser veiculado também todas as segundas-feiras, com análises, bastidores e destaques do esporte.
