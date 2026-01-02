Quatro homens são presos com munições em restaurante na zona sul

Por pvhnoticias.com
Publicada em 02/01/2026 às 09h00
Quatro homens foram presos por porte ilegal de munições na madrugada desta sexta-feira (02), no cruzamento da Avenida Campos Sales com Rua Algodoeiro, bairro Conceição em Porto Velho.
A PM recebeu denúncias que vários indivíduos estavam ingerindo bebida e usando drogas perto de uma boca de fumo já conhecida das guarnições.
Na chegada os policiais abordaram os suspeitos que estavam em um restaurante fechado, e localizaram uma garrafa de bebida escondida perto da árvore de Natal, e dentro dela várias munições, intactas, deflagradas e até de uso restrito.
