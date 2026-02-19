Traficante é preso com maconha e crack em boca de fumo no Mariana

Por pvhnoticias.com
Um homem de 30 anos foi preso por tráfico no início da madrugada desta quinta-feira (19), na Rua Ataufo Alves, bairro Mariana, zona leste de Porto Velho.
Uma guarnição da PM que fazia patrulhamento avistou dois indivíduos em frente a uma boca de fumo conhecida da PM, e fez a abordagem.
Na revista com um dos suspeitos foram encontradas em uma pochete, várias porções de maconha e crack, além de dinheiro das vendas, já o outro disse ser apenas usuário e buscava comprar entorpecentes no momento.
