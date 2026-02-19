Vídeo documentário retrata cultura da comunidade indígena Sabanê de Vilhena

Publicada em 19/02/2026 às 10h59
A cultura, a memória e os saberes tradicionais do povo indígena Sabanê ganham destaque no vídeo documentário “Saberes Ancestrais: Cultura e Tradição da Comunidade Sabanê”, gravado este ano em Vilhena (RO). Com sete minutos de duração e classificação livre, a produção apresenta um registro sensível e etnográfico das tradições, ritos e práticas culturais da comunidade.
A obra foi gravada nas aldeias Sowainte e Capitão Kina. O curta-metragem tem roteiro e direção da documentarista e comunicadora social Andréia Machado. A direção de som é assinada por Marcio Guilhermon, enquanto a direção de fotografia, captação de imagens e edição ficaram a cargo de Washington Kuipers. O documentário também conta com interpretação em Libras, ampliando a acessibilidade e promovendo inclusão.
Segundo Andréia Machado, a proposta do filme é valorizar a identidade cultural do povo Sabanê e fortalecer o reconhecimento de seus saberes ancestrais. “O curta-metragem apresenta a riqueza histórica e cultural da comunidade indígena Sabanê, destacando seus ritos, costumes e tradições ancestrais, com foco na preservação e valorização de sua identidade cultural. Agradeço a todas as pessoas que contribuíram para a realização da obra”, afirmou a diretora.
O projeto foi contemplado pelo Edital de Premiação nº 01/2025 – Inscrição de Propostas para realização de Atividades Culturais em Múltiplos Formatos, “Edital de Execução Cultural Anita Pietchaki”, no segmento de Audiovisual, Eixo I, Linha de Ação Curta-Metragem, promovido pela Fundação Cultural de Vilhena (FCV), com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, via Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).
O lançamento do documentário acontece neste fim de semana, sábado (21) e domingo (22), nas próprias aldeias Sowainte e Capitão Kina, em Vilhena.
Após a exibição, será realizada uma roda de conversa com a presença do sociólogo Marcio Guilhermon e membros da comunidade indígena, promovendo um espaço de escuta, troca de experiências e reflexão coletiva sobre os temas abordados na obra. A proposta é ampliar o debate sobre a importância da preservação da cultura indígena, os desafios enfrentados pelas comunidades tradicionais e o impacto do fortalecimento de seus saberes ancestrais.
Mais do que um registro audiovisual, “Saberes Ancestrais: Cultura e Tradição da Comunidade Sabanê” se consolida como um instrumento de valorização cultural e fortalecimento comunitário, dando protagonismo aos próprios indígenas, sujeitos centrais tanto no documentário quanto nas discussões que o sucedem.
