Com apoio do Deputado Ezequiel Neiva, Apae amplia atendimentos em Cerejeiras

Publicada em 19/02/2026 às 11h48
Apae tem contado com a parceria do mandato do deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) tem sido um dos principais parceiros da Apae de Cerejeiras desde a retomada das atividades da instituição, em 2020. A união de esforços tem garantido investimentos estruturais, ampliação dos atendimentos e a reativação de serviços essenciais voltados às pessoas com deficiência no município. As ações contam com o apoio dos vereadores Selso Lopes, Dione Ribeiro e Zeca Rolista.
Segundo a diretora da Apae de Cerejeiras, Gisleine Soares, a nova diretoria assumiu a entidade enfrentando sérias dificuldades financeiras e estruturais. “Desde que iniciou em 2020 a nova diretoria, nós assumimos a Apae com muita dificuldade financeira. De estrutura, de funcionamento, os atendimentos já haviam sido encerrados há dez anos. Estava tudo parado e o Ezequiel reuniu com a diretoria e deu o maior apoio, liberando recursos”, destacou.
Ezequiel Neiva tem atuado em parceria em prol da inclusão na região (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)
O ônibus adaptado, segundo a diretora, trouxe inclusão e dignidade para os alunos cadeirantes. “Os alunos cresceram e não tínhamos condições de buscar aqueles que fazem uso de cadeira de rodas. Esse ônibus só veio ajudar e facilitar nossa vida. Todos os anos ele procura a Apae de Cerejeiras se disponibilizando para ajudar. Agora ele está com mais de meio milhão ajudando na equoterapia, mas nunca deixou a gente sem uma solução”, disse.
A projetista da Apae de Cerejeiras, Marileia Juliane, ressaltou que a parceria com o deputado vem desde 2020 e tem sido decisiva para novos projetos como a equoterapia. A instituição foi contemplada com recurso depositado no valor de R$ 811.636,39, disponibilizado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva, destinado à implantação do programa de Equoterapia para seus alunos. “Na chácara, a contribuição é a equoterapia. O deputado Ezequiel Neiva entra com 50% do projeto. O centro de reabilitação para as Apaes será uma mudança significativa. O ano de 2026 será um ano em que a Apae vai dar um pulo, e a presença do deputado lá dentro, nos ajudando e orientando, faz parte dessa transformação”, frisou.
Em 2021, foram liberados quase R$ 1 milhão para fortalecer a instituição. Entre as melhorias estão a aquisição de um ônibus adaptado, a reforma completa da cozinha e a implantação de uma cozinha industrial equipada com mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos novos. Além disso, o atendimento de fisioterapia, que estava paralisado, foi restabelecido.
“Agora temos um recurso na mão dele para fazer uma cobertura entre o pátio e o refeitório, um poço artesiano e reestruturar a caixa d’água. O Ezequiel realmente nos abraçou. Eu acredito que, se não fosse essa força dele, nós não estaríamos onde estamos hoje e nem atendendo o que atendemos”, afirmou Gisleine.
Obra da equoterapia está sendo realizada na chácara da Apae
Marileia também destacou o acompanhamento constante do parlamentar. “O Ezequiel Neiva é muito presente, sempre está ligando, e isso é muito importante. Estamos ampliando os atendimentos, pulando de 100 para 120”, declarou.
O deputado Ezequiel Neiva destacou que investir na Apae é investir em inclusão e qualidade de vida. “Desde o primeiro momento em que conheci a realidade da Apae de Cerejeiras, entendi que precisávamos agir com responsabilidade e compromisso. Trabalhamos para garantir recursos que estruturassem a unidade, devolvessem os atendimentos e proporcionassem mais dignidade às famílias atendidas. O ônibus adaptado, a cozinha industrial, a fisioterapia reativada e agora os investimentos na equoterapia e no centro de reabilitação são conquistas construídas em parceria. Nosso compromisso é continuar ao lado da Apae, fortalecendo esse trabalho tão essencial para o município”, encerrou.
