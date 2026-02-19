Atendimentos e procedimentos em pessoas com fissuras labiopalatinas serão realizados gratuitamente em Porto Velho

Publicada em 19/02/2026 às 12h02
Com o objetivo de garantir mais qualidade de vida a crianças e adultos com fissuras labiopalatinas, a Associação Operação Sorriso do Brasil, em parceria com o governo de Rondônia, realiza entre os dias 26 e 30 de março atendimentos e procedimentos cirúrgicos gratuitos em Porto Velho.
A ação contará com profissionais de diversas especialidades, como pediatria, cirurgia plástica, fonoaudiologia, enfermagem e psicologia, assegurando cuidado integral em cada caso.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa busca ampliar o acesso à saúde e oferecer melhores condições de vida. “Essa parceria com a Operação Sorriso é um compromisso com todos os cidadãos que nascem com essa condição, que não é uma sentença, e que podem sim ter a qualidade em saúde que merecem”, ressaltou.
COMO PARTICIPAR
Qualquer pessoa com fissura labiopalatina que deseje realizar a consulta deve se inscrever previamente no formulário disponível no link oficial. Após a inscrição, é necessário comparecer à triagem no dia 26 de março, no endereço: Rua das Araras, 241, Bairro Eldorado, no Centro Universitário (FIMCA). Na ocasião, os pacientes passarão por avaliação com profissionais de saúde.
Os selecionados para cirurgia serão atendidos no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, entre os dias 27 e 30 de março. Para agilizar o processo, é importante levar documentos pessoais (identidade, comprovante de residência e cartão SUS), além de exames atualizados: hemograma completo, TAP (Tempo de Atividade da Protrombina) e tipagem sanguínea. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (69) 98118-6949.
OPERAÇÃO SORRISO
A Operação Sorriso Brasil é uma das maiores organizações médicas voluntárias do mundo, reunindo profissionais de mais de 60 países para atender pessoas com deformidades faciais, especialmente fissuras labiopalatinas. Em Rondônia, a iniciativa tem sido uma parceira constante do governo, promovendo ações e capacitando profissionais para ampliar o acesso da população às cirurgias. Mais informações estão disponíveis em: operacaosorriso.org.br.
NUFIS
O estado também oferece atendimento especializado por meio do Núcleo de Fissurados de Rondônia (Nufis), com equipe multiprofissional. O serviço funciona em anexo ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 3766, Bairro Industrial, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
Contato: (69) 99341-5950.
Para o secretário de estado da saúde, Jefferson Rocha, ao oferecer atendimentos e cirurgias gratuitas para pessoas com fissuras labiopalatinas, garantimos inclusão, dignidade e acesso a cuidados especializados que transformam vidas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!