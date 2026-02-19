Mais da metade dos clientes da Energisa Rondônia utilizam o PIX para pagar a conta de energia

Publicada em 19/02/2026 às 11h24
O pagamento da conta de energia via PIX já é a principal escolha dos clientes da Energisa Rondônia. Em 2025, a média anual de adesão à modalidade foi de mais de 53%, considerando o período de janeiro a dezembro.
Em janeiro de 2026, o índice chegou a cerca de 57% das faturas quitadas por meio do PIX. O número representa um aumento de mais de 7 pontos percentuais em relação a janeiro de 2025, quando o percentual era de 49%.
Os dados confirmam a consolidação do pagamento instantâneo como alternativa prática, segura e cada vez mais presente na rotina dos rondonienses.
Facilidade e comodidade no dia a dia
Desde a inclusão do QR Code PIX nas faturas, os clientes podem efetuar o pagamento diretamente pelo aplicativo do banco ou carteira digital, sem necessidade de deslocamento até uma agência ou loteria e com compensação imediata.
O coordenador de Recebíveis da Energisa Rondônia, Alan Melo, destaca que a adesão crescente reflete a busca por praticidade.
“O PIX trouxe mais facilidade e comodidade para o cliente. Ele pode pagar a conta de energia em poucos segundos, sem precisar sair de casa e enfrentar filas. É uma solução simples, segura e disponível a qualquer momento”, afirma.
Pix Premiado: além de pagar, o cliente ainda concorre a prêmios
Os clientes que utilizam o PIX também podem participar da campanha Show de Prêmios Energisa, que já contemplou mais de 30 ganhadores em Rondônia e segue até 30 de abril de 2026.
A ação é voltada para consumidores que pagam a conta via PIX e em dia. Para participar, é necessário se cadastrar no site pix.energisa.com.br, aceitar o regulamento e manter as faturas quitadas dentro do prazo.
A campanha inclui sorteios mensais, roleta digital com prêmios instantâneos, como descontos na conta de energia e cartões-presente, além de premiações especiais, como três anos de conta grátis e o Caminhão de Prêmios.
Quem paga via PIX recebe números da sorte para concorrer aos sorteios, aumentando as chances ao manter a conta em dia.
Como pagar a conta pelo PIX
O procedimento é simples e pode ser feito de duas formas:
Leitura do QR Code: basta abrir o aplicativo do banco, escolher a opção PIX e apontar a câmera do celular para o código impresso na fatura;
PIX Copia e Cola: alternativa para quem prefere copiar o código disponível na conta e colar diretamente no aplicativo ou no internet banking.
O crescimento do PIX acompanha a ampliação dos serviços digitais oferecidos pela distribuidora. Em 2025, a concessionária contabilizou 16 milhões de contatos com consumidores rondonienses. Desse total, 15,3 milhões de atendimentos, o equivalente a mais de 95%, foram realizados por meio das plataformas digitais da empresa.
Os números reforçam a transformação no comportamento dos clientes, que têm priorizado soluções digitais pela praticidade e facilidade de acesso aos serviços, sem a necessidade de deslocamento até uma agência física.
Com atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana, os canais digitais reforçam a estratégia de modernização e facilitam a rotina dos consumidores no estado.
Energisa On: aplicativo para celular
Site: www.energisa.com.br
Gisa (assistente virtual): (69) 99358-9673
Call Center: 0800 647 0120
