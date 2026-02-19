Deputado Cirone Deiró valoriza trabalho realizado pelo prefeito Adailton Fúria em Cacoal

Publicada em 19/02/2026 às 11h57
O deputado estadual Cirone Deiró voltou a elogiar, na manhã desta quinta-feira (19), o trabalho desenvolvido pelo prefeito Adailton Fúria. “Esse jovem que nasceu em Cacoal, sonhava em melhorar cada dia mais esse município e tem feito isso com muita maestria”, afirmou o deputado, durante o evento de inauguração das novas instalações da Prefeitura Municipal, no Complexo Beira Rio Genésio Lima.
As novas instalações da Prefeitura, segundo o deputado, estão entre as importantes obras do município, na administração do prefeito Fúria. “Hoje celebramos essa grande conquista, que vai proporcionar um ambiente adequado aos servidores e à população”, afirmou Cirone, que destacou também o papel dos funcionários públicos. “Quero fazer um agradecimento especial aos servidores municipais de Cacoal, pois já trabalhei com muitos deles e sei que entregam um trabalho de excelência”, disse.
Cirone afirmou que tem trabalhado em parceria com o prefeito Fúria e com o vice, Tony Pablo e que essa união de forças tem garantido resultados concretos para o município. O apoio do governador, coronel Marcos Rocha, segundo o deputado, tem sido essencial para que Cacoal tenha se tornado um canteiro de obras. “Das cerca de 400 ruas asfaltadas pela Prefeitura, o governador assegurou recursos para pelos menos 50% delas, além de outras grandes obras executadas na cidade”, afirmou Cirone, que elogiou também o trabalho desenvolvido pelo chefe da Casa Civil do Estado de Rondônia, Elias Rezende, uma das autoridades presentes no evento de inauguração.
Os primeiros setores a se instalar no novo prédio da Prefeitura devem ser os gabinetes do prefeito e do vice, a Secretaria Municipal de Administração, com a Coordenação Geral de Vigilância Patrimonial, Recursos Humanos e Tecnologia da Informação, além da Controladoria Geral, da Procuradoria-Geral do Município e da Superintendência de Licitação.
Alguns setores da Prefeitura devem permanecer no endereço antigo, até que as demais etapas do projeto sejam concluídas. Entre eles estão o de prestação de serviços relacionados ao IPTU, cadastro municipal, alvarás, habite-se e planejamento urbano.
