Publicada em 19/02/2026 às 13h40
As obras de urbanização em Monte Negro serão viabilizadas por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 70 mil destinada pelo deputado estadual Jean Mendonça.
O recurso foi direcionado após a demanda ter sido apresentada ao gabinete por Devaldir, que apontou a necessidade de intervenção para melhoria da estrutura urbana do município.
O compromisso com o avanço das cidades rondonienses foi ressaltado pelo parlamentar ao comentar a iniciativa, afirmando que o trabalho legislativo tem sido pautado por ações voltadas ao desenvolvimento local.
Em manifestação pública, foi reforçada a continuidade da atuação em favor do município, com a mensagem: “Seguimos juntos, trabalhando por Monte Negro!”.
