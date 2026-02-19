Publicada em 19/02/2026 às 14h44
O prazo para o recadastramento obrigatório de servidores vinculados à Administração Direta de Ji-Paraná foi estendido pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município (IPREJI).
Com a alteração, o término do procedimento passa a ocorrer em 28 de fevereiro de 2026, sem mudanças nas demais regras previamente estabelecidas.
A atualização cadastral deverá ser realizada por servidores ativos, aposentados e pensionistas. O processo pode ser efetuado pela internet, por meio do portal oficial da Prefeitura, ou de forma presencial, diretamente na secretaria de origem, mediante apresentação da documentação exigida.
Foi informado que, caso o recadastramento não seja concluído dentro do novo prazo, o pagamento será bloqueado automaticamente até a regularização da situação funcional.
A prorrogação refere-se exclusivamente à data limite, permanecendo válidos os critérios e orientações já divulgados.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!