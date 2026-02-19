Combustíveis continuam cartelizados em Rondônia, políticos fazem campanha mesmo com a quaresma, disputa por vagas de deputado é uma “guerra”

Publicada em 19/02/2026 às 14h00
Combustíveis – A farra nos preços dos combustíveis (gasolina etanol, diesel) em Rondônia continua, é um “carnaval” permanente. Na última semana, antes do Carnaval, o preço da gasolina teve baixa em nível nacional e, em Rondônia, o combustível teve alta?! E como sempre ocorre nessas oportunidades, na quase totalidade dos mais de 700 postos de combustíveis distribuídos no Estado, sendo que mais de uma centena em Porto Velho, o preço que já é elevado, subiu. No Estado, principalmente na capital, onde a cartelização é quase que total. Somente em alguns postos em locais onde não se vende somente combustíveis (Atacadão, por exemplo) é possível pagar preço real sobre gasolina e diesel, que são oriundos de usinas de Manaus e são transportados via Rio Madeira. Somente o álcool vem do Mato Grosso, um dos Estados com maior produção de etanol do País.
Combustíveis II – A cartelização de combustíveis em Rondônia é uma triste realidade sem que as autoridades constituídas tomem as devidas providências. Na quase totalidade dos postos distribuidores de Porto Velho, onde a ilegalidade é praticada de forma explícita com a diferença de centavos nos preços entre um estabelecimento para outro. O sindicato da categoria é omisso, talvez até apoia a prática ilícita, e, os órgãos fiscalizadores, como o Procon, por exemplo, ignora a irregularidade, que causa sérios prejuízos financeiros para os consumidores. Em dezembro, foi realizada pesquisa nacional sobre o preço de combustíveis e Rondônia ficou classificado como segundo maior Estado com combustíveis mais caros do País. Caso o preço do pedágio na BR 364 continue com os valores atuais, fora da realidade nacional, os combustíveis com preços aviltantes em menos de uma década o Estado ficará inviável econômica e socialmente devido ao custo de vida muito acima da média nacional, pois toda exploração econômica ficará a cargo do consumidor final. É o fim da rosca...
Deputados – A disputa das 24 vagas na Assembleia Legislativa nas eleições gerais de outubro deverá ser mais aguda a partir de março, após o Carnaval e início da quaresma (período de preparação para a celebração da Páscoa que é marcado por práticas de penitência, como jejuns e obras de caridade. Tradicionalmente, entende-se a Quaresma como um período de 40 dias, mas ela tem atualmente a extensão de 44 dias. Essa prática surgiu no século IV d.C., quando foi estabelecida a data da Páscoa). Como estamos a pouco mais de 8 meses das eleições (4 de outubro primeiro turno) a mobilização em das lideranças partidárias em busca de candidatos em condições de concorrer aos cargos eletivos já é acelerada. E as 24 cadeiras na Assembleia Legislativa (Ale) certamente serão muito disputadas, porque somente dois deles, o delegado Rodrigo Camargo, ainda no Republicanos, e Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras), que está com problemas na Justiça Eleitoral, mas pretende concorrer à Câmara Federal estariam fora da disputa.
Deputados II – A previsão é que 22 dos 24 deputados estarão em busca de mais um mandato. Os maiores “adversários” são vereadores, prefeitos e ex-prefeitos, que estarão concorrendo ao Parlamento Estaduais este ano. Por enquanto, deixando Porto Velho, que tem 23 vereadores, e, boa parte deles concorrerão à Ale-RO e Câmara Federal, assunto que será abordado nas próximas colunas, vamos fazer uma análise sobre os legisladores de os principais municípios do Estado. Um deles, Ariquemes, onde dois deputados da atual legislatura são do município, o presidente, Alex Redano (Republicanos) e o delegado Rodrigo Camargo, do mesmo partido. A reeleição de Redano é considerada como certa e Camargo disputará o Senado. As chances de o terceiro maior colégio eleitoral (mais de 73 mil eleitores em condições de votar em 2024) de não só manter duas cadeiras, mas de aumentar ao menos mais uma, são reais.
Deputados III – Jaru tem pouco mais de 40 mil eleitores e somente Luiz (do Hospital) Schincáglia-MDB), na Ale-RO. O município sempre teve um representante da Família Muleta na Ale-RO, por isso, além de a reeleição de Luiz do Hospital, considerada como plenamente viável, inclusive com votação superior à de 2022, quando foi eleito com 18.248, o oitavo mais bem votado, provavelmente teremos mais um deputado de Jaru na Casa do Povo. Os analistas políticos garantem, que os Muleta deverão marcar presença na Ale-RO, com a ex-deputada Cássia, esposa de João, que já foi deputado (estadual e federal), a partir de janeiro do próximo ano, assim, Jaru ficará com no mínimo dois representantes. Em Ouro Preto do Oeste, que manteve média de dois (ou mais) representantes na Assembleia Legislativa, hoje não tem nenhum. O prefeito Alex Testoni (UB), que já foi deputado estadual, trabalha o nome do filho, Ninho, que tem enormes chances de se eleger, porque o pai é um dos mais experientes políticos do Estado para uma das vagas da Ale-RO. O município tem cerca de 30 mil eleitores em condições de votar.
Na coluna de sexta-feira (20) os números teremos um resumo sobre as eleições a deputado estadual em Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno, Vilhena e Rolim de Moura, a exemplo do que foi publicado na coluna de hoje. As eleições à Ale-RO deste ano serão muito equilibradas +++ Assembleia Legislativa voltou aos trabalhos administrativos a partir de hoje (19), após o período de Carnaval. Os deputados retomam as ações legislativas na terça-feira (24) para a sessão ordinária a partir das 15h +++ Recursos de emenda parlamentar do deputado Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), no valor de R$ 70 mil já estão disponibilizados para a prefeitura investir em arborização urbana de Pimenta Bueno. O deputado Jean Mendonça atendeu pedido de uma das lideranças comunitárias do município, Devaldir Athaíde +++ Porto Velho elegeu em 2024, 23 vereadores. Até a legislatura anterior eram 21 legisladores +++ Dos 23 reeleitos e eleitos na capital, até o momento, somente a vereadora Sofia Andrade (PL), 8ª mais bem votada com 3.359 votos, adiantou que é pré-candidata a deputada federal. Em 2022 concorreu ao mesmo cargo e somou 14.634 votos, segunda suplente do partido no segmento +++ Hoje o Flamengo tem difícil compromisso pela Recopa Sul-Americana contra o Atlético Lanus, em Buenos Aires (Argentina), casa do adversário. O jogo tem início às 20h30.
