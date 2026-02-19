Lula se reúne com Macron na reta final de aplicação do acordo Mercosul-UE; país europeu resiste

Publicada em 19/02/2026 às 15h18
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com o presidente da França, Emmanuel Macron, durante viagem à Índia, nesta quinta-feira (19).
O encontro ocorre em meio a tratativas internas para ratificação do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia.
Na ocasião, Macron convidou Lula para participar da reunião do G7, que ocorre em junho, na França (leia mais abaixo).
A França é um dos países mais críticos à aplicação do tratado Mercosul-União Europeia, que prevê a criação da maior zona de livre comércio do mundo.
O acordo foi oficialmente assinado em janeiro, mas ainda precisa passar por processos de ratificação dentro dos Estados-membros para entrar em vigor (entenda mais abaixo).
Apesar das divergências sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, Brasil e França mantêm posições alinhadas em temas globais, especialmente na agenda ambiental. Lula e Macron também cultivam uma relação considerada muito próxima e cordial no campo diplomático.
Após o encontro, o líder francês publicou uma mensagem nas redes sociais, no idioma do país e em português. Ele não citou o acordo Mercosul-UE, mas falou sobre inteligência artificial e redes sociais.
"Feliz em reencontrar um grande amigo em Nova Délhi, o presidente Lula. Estamos unindo forças por uma inteligência artificial responsável e por redes sociais que não coloquem nossas crianças em risco. Vamos conseguir. Não vamos recuar!", publicou Macron.
Convite para reunião do G7
Nesta tarde, o Planalto divulgou nota confirmando o encontro entre os dois líderes. Segundo o governo, Lula e Macron também conversaram sobre cooperação nas áreas de defesa, ciência e tecnologia, e comércio.
Temas como agenda global e paz também estiveram na pauta.
"Também conversaram sobre integração transfronteiriça e os esforços conjuntos para combate ao narcotráfico, ao garimpo ilegal e a outras formas de crime transnacional na fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa", diz o comunicado.
Ainda segundo o Planalto, os presidentes destacaram o intercâmbio comercial recorde de 10,3 bilhões de dólares em 2025, "reconhecendo que o resultado ainda permanece aquém do potencial das duas economias".
O governo informou também que Macron convidou o presidente Lula a participar da Cúpula do G7 em Evian, na França, nos dias 15 e 16 de junho. O Brasil não integra o grupo, que reúne as maiores economias do mundo.
O G7 é um bloco informal de democracias industrializadas que se reúne anualmente para discutir questões e preocupações compartilhadas. Fazem parte do G7 Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão.
Viagem à Índia
O presidente Lula está em visita oficial a Nova Dheli, na Índia, onde participou nesta manhã da Cúpula sobre Inteligência Artificial (IA).
O petista tem aproveitado a agenda em fóruns internacionais para ampliar a articulação com líderes políticos e empresariais.
Depois da plenária, Lula também conversou com o CEO do Google, Sundar Pichai, e com o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenković.
