Prefeitura de Rolim de Moura disponibiliza pagamento do IPTU com desconto de 20% até dia 27

Publicada em 19/02/2026 às 14h33
O IPTU 2026 de Rolim de Moura já está disponível e traz uma oportunidade imperdível para você economizar! Aproveite o desconto de 20% realizando o pagamento à vista até o dia 27 de fevereiro.
Garantir esse desconto é bom para o seu bolso e fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade, pois esse recurso se transforma em obras e melhorias para todos.
Fique atento ao prazo e consulte as demais condições de parcelamento em rolimdemoura.ro.gov.br
