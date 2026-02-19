Prefeitura fortalece formação em Educação Especial na rede municipal

Publicada em 19/02/2026 às 14h40
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o CMAE José Rodolpho Alves Ferreira, segue realizando a formação continuada em Educação Especial voltada aos professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE), Coordenadores Pedagógicos e Profissionais de Apoio Escolar da rede municipal.
A iniciativa tem como objetivo aprimorar as práticas pedagógicas, fortalecer a inclusão e garantir que os estudantes público-alvo da Educação Especial tenham um atendimento cada vez mais qualificado, humanizado e alinhado às suas necessidades específicas.
Durante os encontros, são trabalhadas estratégias de adaptação curricular, práticas inclusivas, construção de planos de atendimento individualizados e orientações para o fortalecimento do trabalho colaborativo entre o AEE e a sala de aula regular.
A formação continuada reafirma o compromisso da gestão municipal com uma educação inclusiva, que respeita as diferenças, valoriza a diversidade e promove oportunidades reais de aprendizagem para todos.
