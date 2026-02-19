Homem é atacado a golpes de facão e fica gravemente ferido na zona Leste

Publicada em 19/02/2026 às 09h30
Um homem de aproximadamente 35 anos foi vítima de uma violenta agressão a golpes de facão na manhã desta quarta-feira (18), na região da Rua Teodora Lopes, bairro São Francisco, na zona Leste de Porto Velho (RO).
De acordo com as informações apuradas pela equipe de reportagem, a vítima foi encontrada por populares caída na via pública, ensanguentada e pedindo socorro. Testemunhas relataram que não presenciaram o momento do ataque e apenas viram o homem já ferido, com diversos cortes pelo corpo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que apresentava lesões graves na cabeça e um profundo ferimento na mão direita. Após o atendimento emergencial, ele foi encaminhado para uma unidade de saúde da capital.
Mesmo consciente, o homem não conseguiu — ou não quis — informar quem teria sido o autor da agressão, tampouco a motivação do crime, o que dificulta o trabalho das autoridades na identificação do responsável.
Moradores da região contaram que o homem é conhecido por ser usuário de drogas e que há suspeitas de que ele estaria envolvido em furtos na área. “Ele é usuário de drogas e suspeito de cometer furtos aqui na região”, relatou uma testemunha.
A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e realizar diligências na tentativa de localizar o suspeito. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!