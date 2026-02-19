BPFRON prende homem com pistola em porto clandestino em Guajará Mirim

Publicada em 19/02/2026 às 09h15
A Polícia Militar de Rondônia, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON) e do Pelotão de Operações com Cães do BPCHOQUE, efetuou na noite de ontem, 18, em Guajará Mirim, a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito durante a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras.
A ação ocorreu após informações repassadas pelo Núcleo de Inteligência do BPFRON indicarem que o suspeito teria saído da Bolívia e realizado travessia irregular para o Brasil por meio de um porto clandestino, frequentemente utilizado para práticas criminosas na região de fronteira.
Durante monitoramento na área, as equipes visualizaram o indivíduo desembarcando e iniciaram acompanhamento tático. Na abordagem, foi localizada em sua posse uma pistola calibre .45, marca SIG Sauer, modelo P220, de fabricação estrangeira, além de 33 munições do mesmo calibre e um carregador municiado, com uma munição na câmara pronta para uso.
O homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). Ele foi conduzido à autoridade policial competente, juntamente com o armamento e as munições apreendidas, para a adoção das providências legais cabíveis.
A Operação Protetor das Divisas e Fronteiras tem como objetivo intensificar o combate aos crimes transfronteiriços, reforçando a presença do Estado na faixa de fronteira e atuando de forma firme contra o tráfico de armas e outras práticas ilícitas.
